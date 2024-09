Warner Bros. Discovery renova acordo de distribuição com a Charter Communications

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 12/09/2024 - 20:13 Para compartilhar:

A Warner Bros. Discovery renovou seu acordo de distribuição com a Charter Communications antes do previsto, impulsionando as ações da empresa de mídia.

O novo pacto plurianual aumentará as taxas gerais que a Charter, a maior distribuidora de TV por assinatura dos Estados Unidos, paga para transmitir os canais da Warner Discovery.

“É um excelente negócio para nós”, disse o executivo-chefe da Warner Discovery, David Zaslav, hoje em uma conferência com investidores da Goldman Sachs. As ações da empresa subiram 10,4%, o melhor desempenho desde novembro. As ações da Charter, por sua vez, subiram 3,15%.