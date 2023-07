Wang pede a Blinken para ‘trabalhar com a China’ e melhorar as relações com EUA

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 14/07/2023 - 2:22 Compartilhe

O principal nome da diplomacia da China, Wang Yi, fez um apelo ao secretário de americano, Antony Blinken, para que trabalhe com a China para melhorar as relações entre os dois países, anunciou nesta sexta-feira (14) o ministério das Relações Exteriores de Pequim.

Os principais diplomatas das duas potências se reuniram na quinta-feira (13) pela segunda vez em menos de um mês, durante a reunião da Associação de Nações do Sudeste Asiático (ASEAN).

O governo dos Estados Unidos “precisa adotar uma abordagem racional e pragmática, trabalhar com a China na mesma direção”, declarou Wang a Blinken, de acordo com um comunicado do ministério chinês.

“Wang destacou a postura firme da China na questão de Taiwan fez um apelo ao governo dos Estados Unidos para que evite interferir deliberadamente nas questões internas da China”, acrescentou a nota.

Também fez um apelo a Washington a “parar de suprimir a China na economia, comércio, ciência e tecnologia e suspender as sanções ilegais e injustificadas contra a China”.

As disputas entre Washington e Pequim aumentaram nos últimos anos por questões como o estatuto de Taiwan, a proximidade da China com a Rússia, comércio ou os avanços tecnológicos em áreas cruciais como os semicondutores.

Autoridades dos dois países, no entanto, intensificaram a agenda encontros de alto nível nas últimas semanas para intentar reduzir as tensões.

