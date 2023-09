Wanessa teria expulsado Dado Dolabella de casa após briga, diz site

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 27/09/2023 - 21:45 Compartilhe

Wanessa e Dado Dolabella estariam vivendo uma séria crise no relacionamento. A cantora, inclusive, teria expulsado o namorado de casa após uma briga, que teve direito até a gritaria.

De acordo com o colunista Leo Dias, em publicação nesta quarta-feira, 27, em seu portal, a briga chegou a chamar a atenção dos vizinhos, que informaram o ocorrido.

A confusão, porém, teria acontecido no último sábado, 23, quando Wanessa se revoltou com o ator e o expulsou de sua luxuosa mansão, localizada em um condomínio fechado.

Ainda de acordo com informações transmitidas pelos vizinhos ao fofoqueiro, Wanessa também teria dado ordem de proibir a entrada do ator no condomínio.

As brigas do casal teriam começado já há algum tempo e se tornado cada vez mais constantes.

Desta vez, o desentendimento teria acontecido porque Dolabella descobriu que as vizinhas estariam reportando a movimentação do casal para Zilu Camargo, mãe da artista e proprietária do imóvel onde o casal está instalado.

Apesar de residente nos Estados Unidos e, portanto, longe do convívio diário com a filha, Zilu Camargo estaria farta dos relatos sobre as brigas do casal.

Na última segunda-feira, 25, os dois teriam voltado a se entender, tendo a cantora aceitado do ator de volta.

