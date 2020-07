Wanessa sobre crise de pânico: “O medo estava me deixando muito negativa”

A cantora Wanessa participou de uma live da revista Glamour Brasil e falou sobre os 20 anos de carreira, a pandemia do novo coronavírus e saúde mental.

“Preparamos Fragmentos para comemorar com 20 músicas inéditas, releituras de antigas, lives, minidocumentários sobre esses anos, eu revendo aquela época. Parece que foi em um piscar de olhos, mas olhando eu já fiz muita coisa. É uma vida, não vejo como um peso, não. Vejo como leveza. Vejo que estou com mais maturidade. Minha voz está mais madura, minha presença de palco, como lido com meus fãs, como lido nas entrevistas, como lido com as redes sociais…”, contou.

Ela falou também sobre sua saúde mental. A artista revelou que sofre com crise de pânico: “O medo estava me deixando muito negativa e muito ansiosa. Eu tenho altos e baixos e isso é um trabalho constante, diário. É um trabalho interno, da mente. Expectivas que a gente não consegue alcançar, mágoas que a gente guarda… Eu guardada tudo, agora aprendi a falar ‘você me magoou, não gostei daquilo que você falou’. Estou aprendendo o que me dá ansiedade, gatilho, estresse… Na crise de pânico, parece que você está enlouquecendo, que você vai morrer”.

