Wanessa revela ajuda de Fernanda Souza em momento delicado: ‘Achei que fosse morrer’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 12/06/2023 - 9:20 Compartilhe

A cantora Wanessa revelou novos detalhes do momento difícil que viveu durante a pandemia, em entrevista ao Vênus Podcast. A artista ficou em uma situação muito delicada ao enfrentar um quadro grave de ansiedade e síndrome do pânico, e que, segundo ela, fugiu do controle rapidamente.

“Quando eu tive pela primeira vez, achei que fosse morrer. Na época, tratei com medicação, porque eu estava num grau muito grande. Nessa segunda vez, na pandemia, eu tive a mesma coisa, só com um agravante: sendo mãe. Eu não queria que meus filhos me vissem com crise de pânico. Não conseguia dormir, a não ser com remédio, tive uma crise atrás da outra e não conseguia sair da cama”, disse.

Na sequência, Wanessa entregou que também acabou recebendo uma ajuda fundamental de Fernanda Souza, sua amiga. Foi a apresentadora quem indicou um local para que ela pudesse cuidar da mente. Wanessa também ressalta que teve medo em algumas oportunidades.

“Fui para um retiro que a Fê Souza me apresentou. Foi quando eu consegui respirar. Fiquei muito assustada, com medo de ficar louca. Dessa segunda vez, não quis tomar a medicação. E aí eu estava no surto. Consegui me acalmar, me tratar nesse retiro. Chorei três dias seguidos e fui entendo que eu tinha um processo que ia ser longo, porque eu escolhi não tratar com remédio”, conta.

“Não queria não tomar o remédio e aprender a lidar com as crises. Foi um processo que eu ainda estou nele. Não estou curada. Estou num processo de cura, que pode ser que dure a vida inteira ou que eu aprenda a lidar com isso”, completa.

Por fim, Wanessa diz que está em outro momento e agora consegue lidar melhor com a situação: “Hoje eu já entendo os meus gatilhos e consigo identificar o que não me faz bem na minha vida. O pânico é meu algoz e meu herói”.

“Ele que olha para mim e diz: eu não aceito mais esse lugar que não me faz bem. Não me permito mais algumas coisas que eu sei que não me fazem bem. Quando eu olho para isso com olhar de autoconhecimento, eu fico tão feliz. Já tem um mês que eu não tenho crise de pânico”, finaliza.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias