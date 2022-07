Wanessa e Sandy celebram projeto juntas: ‘Finalmente dividir estúdio com essa amiga’

O boato de rixa entre Sandy e Wanessa Camargo de décadas atrás se existiu, já acabou. Uma prova disso é a participação de Wanessa no projeto musical de duetos “Nós, Voz e Eles 2”, encabeçado por Sandy. A colaboração foi anunciada neste sábado (30). A música “Leve” estará nas plataformas de streaming a partir de 4 de agosto. As artistas estão animadas.







“Meus amores, estou muito feliz em anunciar que serei a 1ª convidada do projeto Nós, Voz, Eles 2! Que honra e que alegria imensa ter recebido esse convite tão especial pra cantar com você, que eu admiro há tantos e tantos anos, @sandyoficial. Dia 1 ao 12h, vocês poderão acompanhar no canal dela o making of da gravação da nossa música “Leve”, que sai com clipe dia 04! Está incrível, vocês vão amar!”, escreveu Wanessa.

“É isso mesmo, Brasiiiilll! Minha primeira convidada do #NosVozEles2 vai ser a @wanessa!! Que alegria finalmente dividir o estúdio com essa amiga e artista linda que ela é. Obrigada, Wan, pelo carinho enorme e pela colaboração incrível nesse projeto que eu amo tanto. Dia 01/08 vocês vão poder conferir o primeiro episódio. Dia 04/08 teremos a música – “Leve” – e o clipe disponíveis nas plataformas. Não percaaammm!!”, disse Sandy.

Os fãs amaram a novidade. “Que máximo!”, “Mentira!”, “Finalmente!”, “Que tudo!”, “Esperamos mais de 20 anos por esse momento!”, “Era tudo que eu precisava”, “Ansiosa!”, “Minha infância todinha aqui!”, “O sonho de uma geração”, “Tentaram destruir essa amizade, mas não conseguiram!!!!”, “O feat dos sonhos dos anos 2000” e “Quanto amor em uma foto” foram alguns dos comentários feitos.

https://www.instagram.com/reel/CgnQZN0lnrs/