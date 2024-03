Wanessa Camargo, Yasmin Brunet e mais: por que famosos saem do ‘BBB’ cancelados?

Beatriz Mizunoi Beatriz Mizuno - https://istoe.com.br/autor/beatriz-mizuno/ 22/03/2024 - 15:52 Para compartilhar:

Recentemente, Yasmin Brunet foi eliminada do “BBB24” com 80,76% dos votos em um paredão triplo. Poucos dias antes, Wanessa Camargo foi desclassificada do reality por agressão a Davi. As duas, que já eram famosas antes, não deixaram a casa mais vigiada do Brasil colecionando a estima do público — e elas não foram as únicas.

Karol Conká, Nego Di, Projota, Viih Tube, Fiuk, Key Alves e Rodriguinho são outros nomes conhecidos que também não caíram nas graças dos espectadores do reality durante suas respectivas participações. Eles mostraram que, quando o assunto é “BBB”, a fama nem sempre ajuda. E apesar de alguns deles terem conseguido a redenção e o carinho do Brasil, outros caíram no esquecimento após terem mostrado certos traços de suas personalidades.

Para explicar as razões pelas quais isso acontece, a IstoÉ Gente procurou Fabiana Bruno, fundadora e CEO da SUBA, agência de conteúdo especialista em influência e responsável pelo gerenciamento de imagem de Karol Conká após o “BBB”.

Por que famosos saem do ‘BBB’ cancelados?

“As celebridades, influenciadores, como o próprio termo indica, têm que ter muita consciência sobre seu poder de influência sobre o coletivo e o impacto que causam na sua audiência”, começa Fabiana.

“Quando o público percebe que a celebridade não está ‘honrando’ seus valores e sendo responsável com seu espaço de destaque, visibilidade ou privilégio, isso pode levar à rejeição”, esclarece a especialista.

Ou seja, quando a imagem transparecida nas performances não corresponde às atitudes cotidianas daquela figura pública, a quebra de expectativa de seu público pode resultar no tão temido “cancelamento”. E para Fabiana, é importante que um famoso cancelado assuma o erro para se redimir com o público.

“Quando errar, assumir que errou. Ser real, não um personagem atuando. Quanto mais verdadeiro, mais crível. É preciso estar atento à relação com o público, falar e sentir com autenticidade a responsabilidade pelos seus atos”, recomenda a especialista.

Estratégias de recuperação de imagem

Falando sobre o caso Karol Conká, Fabiana explica que a cantora desenvolveu um “profundo trabalho de autoconhecimento” com a cantora.

“O primeiro passo foi uma conversa profunda com ela para entender como estava se sentindo, acolhê-la sem julgá-la e contar o que tinha reverberado aqui fora”, detalha a especialista, que recomendou recursos terapêuticos, cuidado familiar e distância das redes sociais.

“Olhamos para os gatilhos do comportamento dela na casa e o reflexo aqui fora. Buscamos lugares onde ela pudesse contar uma outra parte desta história, se colocando como um ser humano que tem fortalezas e fraquezas, que erra e acerta, menos Karol Conká, mais Karoline dos Santos de Oliveira”, continua.

Para Fabiana, era importante “humanizar” Karol: “Lembro-me que, ao sair, ela me disse muitas vezes: ‘Aquela não era eu’. E eu dizia: ‘É fundamental você entender que aquela também é você, e é humano ter luz e ter sombra.'”

Transparecer a humanidade do famoso também é importante, e foi o que os especialistas almejaram ao aceitar o documentário “A Vida Depois do Tombo”, que mostrou a trajetória da cantora após o reality. Além disso, Karol investiu em um programa sobre saúde mental em suas redes sociais, para “compartilhar seus aprendizados na jornada de autoconhecimento”.

E apesar dos muitos “cancelamentos”, Fabiana não descarta que o “BBB” seja uma boa opção de visibilidade aos famosos, mas indica que a recomendação é analisar o perfil e o momento de carreira do cliente, assim como avaliar se a atração tem retorno financeiro atrativo.

