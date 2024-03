Wanessa Camargo volta a se pronunciar sobre ‘BBB24’ e pede desculpas a Davi

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 12/03/2024 - 19:26 Para compartilhar:

Wanessa Camargo voltou a se pronunciar, através das redes sociais, para falar sobre sua passagem pelo “BBB24” (TV Globo). Em vídeo publicado em sua conta no Instagram na noite desta terça-feira, 12, ela disse reconhecer suas falhas em relação ao tratamento dispensado ao participante Davi, seu alvo no jogo.

A cantora deixou o reality no último dia 2 após ter sido desclassificada por agredir o colega. Passados três dias, ela se pronunciou pela primeira vez para tranquilizar os fãs dizendo que estava bem e que iria assimilar tudo o que aconteceu para poder falar ao seu público com mais clareza. Como prometido, uma semana depois ela fez nova publicação.

“Oi, gente. Como eu falei no vídeo anterior, eu precisei tirar esse tempinho para assimilar tudo o que tem acontecido a minha vida nesses últimos dias e foi muito bom, porque o tempo se encarrega de colocar tudo no seu devido lugar”, iniciou ela no novo vídeo, destacando reconhecer que seu comportamento foi movido por racismo estrutural.

“Eu não tenho medo de me olhar no espelho, reconhecer, aprender, e por isso estou aqui. Porque hoje eu entendo que algumas de minhas falas e comportamentos dentro da casa do ‘BBB’ em relação ao Davi se enquadram no racismo estrutural que está tão enraizado na sociedade, dentro de nós, pessoas privilegiadas, e a gente acaba praticando sem perceber”, desabafou.

“Eu devo, sim, um pedido de desculpas ao Davi e, consequentemente, à sua família e a todas as pessoas negras que se sentiram machucadas e ofendidas. Me desculpem do fundo do meu coração”, disse ela, acrescentando que o aprendizado sobre o tema ainda precisa percorrer um longo caminho.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Wanessa Camargo (@wanessa)

