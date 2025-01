Wanessa Camargo revela se tem planos de aumentar a família ao lado de Dado Dolabella

Para quem duvidava do amor que une Wanessa Camargo, 41 anos, e Dado Dolabella, 44, a cantora mostrou que o romance está mais firme do que nunca. O casal surpreendeu os fãs, em 2022, ao retomar, quase 20 anos depois, o romance que os dois tiveram ainda muito jovens.

Os artistas chegaram a terminar o relacionamento após a participação da cantora no ‘BBB24’ (TV Globo), mas reataram novamente o romance.

Wanessa abriu o coração e revelou se pretende aumentar a família ao lado do amado.

+Saiba onde assistir o filme ‘Ainda Estou Aqui’, com Fernanda Torres

+Oscar 2025: saiba quando sai a lista de indicados ao prêmio

A filha de Zezé Di Camargo tem dois filhos, José Marcus, de 13 anos, e João Francisco, 11, frutos do seu casamento com o empresário Marcus Buaiz, de quem se separou em maio de 2022, após 17 anos juntos.

Já o ator e cantor Dado Dolabella é pai de três: João Valentim, 15, Eduardo, 15, e Ana Flor, 13.

“O amor está vencendo. Ele sempre vence no final. A gente está feliz, construindo… Vai fazer dois anos e meio juntos. A gente está construindo (uma história) com as nossas famílias”, disse ela em bate-papo para o site da revista Quem, publicado nesta segunda-feira, 6.

A cantora, porém, decepcionou quem esperava por um fruto desse relacionamento, já que ela descartou a possibilidade de ter mais filhos. A ex-BBB desabafou que criar os dela e os do namorado já dá muito trabalho.

“Vocês não têm noção do que esses cinco dão trabalho (risos). São três do lado dele e dois do meu. Quatro meninos e uma menina, na fase da adolescência, que é a fase que dá mais trabalho. Eles estão demandando outras coisas, mas a gente está amando. Tem os dois cachorros também… No meio disso tudo, a gente tem o lugar para a gente curtir, namorar, estar junto… Então em relação a aumentar a família, já está ótimo assim”, elencou ela.

Apaixonada pelo namorado, Wanessa elogiou Dado ao dizer que ele a ajuda na criação dos filhos, sobretudo por conversar com os meninos sobre temas que eles não se sentem confortáveis em abrir para ela.

“O Dado é muito calmo. Enquanto estou enlouquecida e estressada com alguma coisa, ele está em uma calma… Ele me ajuda muito com as crianças, que estão numa fase de adolescência. Tem aquelas coisas: ‘Mãe, você não entende, você não é homem’. E ele me ajuda bastante”, disse.