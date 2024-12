Wanessa Camargo revela desespero por crises de ansiedade: ‘Parava de respirar’

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 12/12/2024 - 8:21 Para compartilhar:

Alerta gatilho: Este texto trará relato de ansiedade, podendo gerar gatilho em quem estiver passando por situação semelhante. Caso você se identifique e esteja pensando no pior, procure ajuda de um médico, psicólogo, familiar, ou ligue para o CVV – Centro de Valorização da Vida (ligue 188).

Aos 41 anos de idade, Wanessa Camargo revelou que passou por um período desafiador recentemente. A cantora contou que acordava sem conseguir respirar. Após procurar ajuda médica e realizar o exame de polissonografia para ver se estava com apneia (pausas na respiração durante o sono), ela descobriu que o problema era, na verdade, ansiedade.

“Quando procurei na internet saber sobre os sintomas, vi que muita gente passava pelo mesmo. Achei que eu estivesse com apneia do sono porque eu parava de respirar. Isso me dava uma sensação horrorosa, não conseguia dormir mais. Conseguia dormir só às 7h da manhã. As pessoas não dormem bem e acordam exaustas, isso vai gerar um problema para a vida dela”, iniciou em entrevista a Quem.

“Fui atrás para ver o que estava acontecendo. Com o exame de polissonografia, descobri que o meu sono era bom e a minha parada respiratória era acordada. Descobri que tinha a ver com a ansiedade e que não tinha apneia. Eu estava parando de respirar devido à ansiedade. Isso acendeu um alerta”, completou.

+ Wanessa Camargo revela por que terminou relação com Dado Dolabella após o ‘BBB’

Agora com a saúde mental sob controle, a filha do cantor Zezé Di Camargo e Zilu disse que focou na alimentação e na parte espiritual para controlar a ansiedade.

“No meu caso, tive que continuar trabalhando gerenciamento de estresse, alimentação e confiar mais… Isso me acendeu um lado espiritual. Já estou melhorando bastante e conseguindo dormir bem”, disse.

Sair do BBB24 com grande rejeição do público também foi um fator complicado para Wanessa este ano. A artista disse que após um período para assimilar tudo o que tinha vivido, se descobriu uma mulher mais forte do que imaginava. E ela atribui sua força aos dois filhos, José Marcus, de 12 anos, e João Francisco, de 10 anos – frutos de seu antigo relacionamento com Marcus Buaiz.

“No começo pensei, ‘não acredito que estou vivendo isso’. Mas depois aprendi uma coisa, a confiar que as coisas sempre são para o bem, para você crescer e evoluir. O tempo mostra isso. No começo era uma coisa horrível, mas saí tão fortalecida e entendi o porquê de eu ter vivido aqui, o motivo de ter sido daquela maneira e o que aprendi com aquilo”, contou.

“A Wanessa que entrou ali chorou durante uma semana porque achava que não merecia estar ali. Era muito insegura e achava que não tinha força. Depois que saí de lá e passei por tudo aquilo, olhei para mim com orgulho. Vi a força que eu tinha que ter para passar por tudo aquilo e não cair. Saí muito mais forte. Aprendi que para me derrubar, só José e João. O resto, manda aí, que vamos enfrentar”, encerrou.