Wanessa Camargo reata namoro com Dado Dolabella: ‘A gente quer fazer nosso caminho’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 11/05/2024 - 7:51 Para compartilhar:

A cantora Wanessa Camargo realizou na noite desta sexta-feira, 10, seu primeiro show após participar do BBB24. Antes de subir no palco, porém, ela revelou ter reatado namoro com Dado Dolabella.

“A gente já está junto vivendo nossa história. Está tudo bem. A gente quer fazer nosso caminho”, declarou Wanessa.

Wanessa entrou no Big Brother Brasil em um relacionamento sério com Dado. Porém, após a participação da cantora no reality, onde foi expulsa, eles chegaram a por um ponto final na relação, em março. Cerca de dois meses depois, estão juntos novamente.