Wanessa Camargo lança clipe inspirado na separação com Marcus Buaiz: ‘Novo ciclo’

Wanessa Camargo lança nesta sexta-feira, 28, às 18h, o clipe de “Parte de Mim“, música inspirada na separação com Marcus Buaiz, com quem foi casada por 17 anos. As cenas foram gravadas em São Paulo e teve participação da cantora na criação do roteiro, dirigido pelos irmãos Moroni e Steven Cruz e com fotografia de Kenny.

Ao “gshow”, de onde são as informações, Wanessa detalhou: “É um clipe um pouco mais triste. Foi uma música que foi composta contando essa história, de quando você percebe que já se rompeu algo em você, e que já encerrou esse ciclo”.

Segundo a cantora, a canção retrata o momento em que ela decide realmente se separar. “Quando eu percebo que eu tenho que trilhar um novo caminho e começar um novo ciclo. É sobre isso”, complementou.

“Parte de Mim” compõe o segundo de três atos do álbum “Livre”. Nesse trabalho, a artista expõe seu processo de autoconhecimento após o fim do casamento com o empresário; cada canção e clipe completam parte da história.

