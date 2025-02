Wanessa Camargo imita Eminem e Belutti encarna Freddie Mercury na ‘Batalha do Lip Sync’

Wanessa Camargo e Bellutti participaram da Batalha do Lip Sync no Domingão Com Huck deste domingo, 16. Enquanto o sertanejo dublou Luis Miguel e Freddie Mercury, a cantora imitou Eminem e Joelma.

A dupla chegou a cantar algumas músicas em inglês, como I Want To Break Free, We Will Rock You e Lose Yourself. No fim das contas, Bellutti foi considerado o vencedor.

“Quero agradecer primeiramente a Deus, que capacita sempre a gente. Ele não escolhe os capacitados, capacita os escolhidos. Toda honra e glória à minha saúde, família, ao meu parceiro. Agradecer ao Luciano e à produção por ter me convidado para esse desafio, para eu me desafiar e mostrar para as pessoas do que o artista é capaz. A gente não é somente de um segmento”, comemorou o sertanejo.