Wanessa Camargo faz transformação radical e surge loira: ‘Nada melhor para uma nova era’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 16/04/2024 - 13:30 Para compartilhar:

Uma nova mulher! A cantora Wanessa Camargo, 41, surpreedeu fãs e seguidores ao fazer uma transformação radical e surgir loira na segunda-feira, 15. Além da nova cor, a ex-BBB também cortou o cabelo na altura dos ombros.

+‘30 dias limpo’: veja famosos que têm o mesmo vício de André Marques e você não sabia

+Especialista analisa crise de choro e pressão psicológica de Alane após eliminação do ‘BBB24’

A transformação foi feita por conta do profissional Bruno Sodré. “Nada melhor para uma nova era do que uma mudança de visual. Uma novidade que estou louca para compartilhar com vocês. Nos vemos amanhã!”, escreveu Wanessa na legenda da publicação, no Instagram.

A filha de Zezé Di Camargo recebeu uma chuva de elogios, como “Podera. Que seja um lindo renascimento com puro axé”, disse um internauta. “Belíssima como sempre”, elogiou outro admirador.

Veja abaixo o novo visual de Wanessa Camargo:

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Wanessa Camargo (@wanessa)