Wanessa Camargo convida ex-BBBs para seu novo show; Davi não confirma presença, diz colunista

Da Redação 09/05/2024 - 16:58

A cantora Wanessa Camargo, 41 anos, está com tudo acertado para voltar aos palcos, após sua participação polêmica no “BBB24” (TV Globo). Ela dará início a uma nova turnê na próxima sexta-feira, 10, e convidou os ex-colegas de confinamento para estarem na pista de dança nesse retorno.

Porém, o campeão da 24ª edição do reality, Davi Brito, seu maior rival no jogo, ainda não confirmou sua presença no evento.

É o que afirma o colunista Leo Dias, em publicação nesta quinta-feira, 9. De acordo com o jornalista, apesar dos vários embates do baiano com a artista durante sua passagem no programa, o motivo para não ir ao show não teria relação com as brigas dos dois no “BBB24”. Segundo Leo Dias, Davi não deve comparecer ao evento por estar no Rio Grande do Sul ajudando as vítimas das enchentes que afetam o estado.

Wanessa já está preparando sua volta há algum tempo e vem se dedicando aos ensaios. A primeira apresentação de Wanessa Camargo vai ser em São Paulo.

