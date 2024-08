Wanessa Camargo abre o jogo sobre ter Isis Valverde como madrasta de seus filhos

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 08/08/2024 - 8:53 Para compartilhar:

Separada de Marcus Buaiz desde 2022, Wanessa Camargo falou sobre como é ter Isis Valverde no posto de madrasta de seus dois filhos, José Marcus, de 12 anos, e João Francisco, de 10. A cantora teceu elogios à atriz e disse que a relação entre as famílias é harmoniosa.

“Ela é uma pessoa superquerida, tem filho também. A única coisa que eu perguntei: ‘Vocês gostaram da tia Isis? Ela foi legal com vocês?’. Eles responderam: ‘Super’. Então, é isso, legal!”, declarou em entrevista ao programa “Melhor da Tarde”, na Band.

A artista refletiu também sobre o processo de divórcio e o impacto que as crianças tiveram com a decisão.

“Sofri com a separação dos meus pais, principalmente quando você tem filhos pequenos que não entendem. Para eles estava tudo bem. Eles falavam: ‘A gente resolve’. No primeiro ano foi um processo mais dolorido. Mas hoje eles estão bem, estão vendo o pai feliz e estão me vendo bem. Com o tempo vão compreendendo as coisas. De vez em quando rola um: ‘Estou com saudades do pai’. Mas estão superbem”, explicou.

+ Wanessa Camargo faz desabafo sobre bulimia: ‘Machucando minha garganta’

A namorada de Dado Dolabella aproveitou para exaltar a importância de Marcus Buaiz na vida dos filhos, sobretudo no período em que ela esteve confinada no BBB 24, no início do ano.

“O pai fez um trabalho excelente de ficar grudado. Ficou cuidando. Ele é um paizão”, completou.

A artista contou que o filho mais velho não lidou bem com a repercussão do reality show. “Sentia que os meus filhos não estavam tão bem. Sentia que o meu mais velho estava mal e se sentindo abandonado. Nas semanas em que eu sonhei com ele, ele não estava bem mesmo. Ele é adolescente, vê tudo. Tinha essa preocupação de como as crianças na escola iam falar”, relembrou.

“Já o João decidiu não assistir. Ele falava: ‘Se eu vejo, fico com mais saudade. Então evito ver’. Quando ele está de férias com o pai, nem dá moral. Ele fala que é porque dói de saudade (falar comigo). Ele arrumou essa estratégia de defesa”, finalizou.