Wanderson fala sobre fase especial defendendo o Krasnodar, da Rússia Brasileiro naturalizado belga é um dos principais nomes do clube da Rússia

Há três temporadas vestindo a camisa do Krasnodar, da Rússia, o meia-atacante Wanderson falou sobre a fase iluminada que vive no país. Segundo o jogador, que disputou a fase de grupos da Liga dos Campeões, sua meta é continuar batendo recordes e crescendo no leste europeu.

– Esses últimos anos que passei no Krasnodar têm sido especiais. Estou muito feliz com tudo que vem acontecendo comigo e agradeço ao clube por isso também. Todos têm participação nesta caminhada. Espero continuar ajudando o grupo nesta sequência para crescer de produção com todos – disse.

Segundo Wanderson, o grupo tem tudo para crescer no Campeonato Russo e se manter firme na Liga Europa.

– Vamos focar tudo nesta sequência da temporada. Vamos trabalhar para que o grupo possa continuar firme na Liga e possa ter um bom desempenho na Liga Europa.

