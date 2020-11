Wanderson, do Krasnodar, quer vitória sobre o Rennes na Champions

Há três temporadas vestindo a camisa do Krasnodar, da Rússia, o meia-atacante Wanderson pediu atenção máxima do elenco no duelo contra o Rennes, na quarta-feira, pela Liga dos Campeões. Segundo o jogador, a meta é vencer os franceses.

– Vamos lutar muito para conquistarmos uma vitória nesta partida contra o Rennes. Vai ser importante para o grupo vencer. Temos que nos empenhar ao máximo durante os 90 minutos para chegarmos ao objetivo principal, que é a vitória – disse.

Segundo Wanderson, vencer as duas rodadas que faltam para o Krasnodar na fase inicial da competição é uma meta de todos.

– Vamos lutar muito para fazermos mais seis pontos nestas rodadas que faltam na Liga dos Campeões. Vai ser importante para o grupo.

