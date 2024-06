Wanderley Tribeck, o primeiro palhaço Bozo do Brasil, morre aos 73 anos

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 19/06/2024 - 13:36 Para compartilhar:

Wanderley Tribeck, conhecido como o primeiro intérprete do famoso palhaço Bozo no Brasil, morreu na noite dessa terça-feira, 18. A morte do artista, de 73 anos, foi confirmada pelo filho, Wanderley Tribeck Júnior, que publicou um vídeo em suas redes sociais, para relatar a notícia. Ele informa que o comediante teve um infarto.

Além da notícia nas redes sociais, o filho do apresentador também publicou uma homenagem: “Pai, não faz isso comigo. Você a vida inteira foi minha referência, falei com o senhor ontem, você estava bem. Pai, para quem vou ligar agora? Você é meu melhor amigo”.

“Suas netinhas estavam te esperando nesta terça-feira. Pai, ainda não acredito que você se foi. Deus me dê forças, por favor, hoje é o dia mais triste da minha vida, obrigada por tudo!”, completou ele, se despedindo do pai.

