Wanda Nara publica chamada com o ex Maxi Lopez: ‘Te esperamos aqui’

A influenciadora Wanda Nara voltou a chamar atenção nas redes sociais no último Natal. A modelo publicou em seus stories, no Instagram, o print de uma chamada de vídeo com o ex-marido, Maxi Lopez. Além disso, a argentina desejou Feliz Natal e disse que espera o ex-companheiro no próximo ano.





“Feliz Natal! Te esperamos aqui no próximo ano”, escreveu Wanda.

Para quem não se lembra, Wanda e Maxi foram casados e a união rendeu três filhos: Valentino, Benedicto e Constantino. O relacionamento dos dois acabou por conta do envolvimento da modelo com o então amigo do ex-jogador Mauro Icardi. Nara e o atacante argentino assumiram o relacionamento posteriormente e tiveram duas filhas: Francesca e Isabella.





Recentemente, Wanda anunciou o fim do relacionamento com Icardi, eles até tentaram a reconciliação por algumas vezes, mas ao que parece o vínculo amoroso entre os dois terminou, pelo menos para a modelo. Já o atacante do Galatasaray, da Turquia, mantém as publicações ao lado da mãe das suas duas filhas, inclusive da viagem que os dois fizeram para as Maldivas há três semanas.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por 𝕄𝔸𝕌ℝ𝕆 𝕀ℂ𝔸ℝ𝔻𝕀 (@mauroicardi)

Nesse sentido, a publicação de Nara com Maxi surge como uma reaproximação pública do ex-casal após anos. Entretanto, vale lembrar que, atualmente Lopez tem um relacionamento com a modelo Daniela Christiansson. Ela inclusive está grávida de Maxi e publicou uma mensagem de Natal junto do jogador em seu Instagram.





“Feliz Natal para todos vocês de nós”, escreveu a modelo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Daniela Christiansson (@danielachristiansson)

