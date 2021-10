Wanda Nara diz que assinou divórcio com Icardi, mas voltou atrás e decidiu perdoar: ‘Escolhemos tentar’ A influenciadora afirmou que uma carta enviada pelo marido fez com que ela se arrependesse da separação; relacionamento sempre teve altos e baixos

A influenciadora digital Wanda Nara deu mais detalhes sobre a última polêmica envolvendo seu nome e do marido e jogador do PSG Mauro Icardi. Depois de expor uma traição, ela afirmou que chegou a assinar o divórcio, mas que voltou atrás após uma carta do atacante.

– As fotos que tenho postado nos últimos meses mostram como éramos bons e felizes. Pelo que aconteceu, fiquei muito magoado. Todos os dias pedia o divórcio a Mauro. Quando ele percebeu que não havia como voltar atrás, ele me disse que não poderíamos continuar assim, que se a separação era a única maneira de acabar com tanta dor, então deveríamos fazê-lo. Fomos ao advogado. Em dois dias Mauro acatou todas as condições e assinamos o acordo. No dia seguinte ele me escreveu uma carta como ninguém jamais havia escrito para mim: “Eu te dei tudo e você tem tudo, espero que você possa ser feliz porque isso me faria feliz.” – iniciou Wanda.

A influenciadora completou dizendo que essa carta deu forças para reatar o relacionamento de dois anos, que começou durante a separação dela com Maxi Lopez, atacante ex-Barcelona e Vasco que era amigo de Icardi.

– E aí percebi uma coisa: que tendo tudo não tenho nada se não estou com ele. Tenho certeza que este momento ruim que estamos passando nos fortalecerá como casal e como família. O importante é que nós dois tivemos a liberdade de encerrar nossa história de 8 anos, mas com a alma cansada de chorar, nos escolhemos tentar novamente. Te amo Mauro Icardi – concluiu.

Relembre

Wanda Nara chegou a apagar todas as fotos que tinha com o marido nas redes e disparar uma sequência de indiretas para uma possível amante do marido, que foi apontada pela mídia internacional e seguidores da influencer como sendo a atriz argentina China Suarez, que fez um desabafo dizendo ser vitima de perseguição e dando a entender que acreditou que o jogador estava separado em um suposto encontro.

Mauro passou os últimos dias só fazendo postagens sobre Wanda Nara, tentando ter uma reconciliação com a esposa, que acabou acontecendo por definitivo nesta segunda-feira. Enquanto isso, Wanda seguia ignorando o marido pelas redes e até postou uma foto sensual, levando seus seguidores a brincadeiras de que ela estaria em seu ‘modo solteira’.





