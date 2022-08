Wanda Nara comenta rumores sobre futuro de Mauro Icardi no PSG

Parceria Lance & IstoÉ 12/08/2022 - 10:00 Compartilhe

Wanda Nara, esposa e empresária de Mauro Icardi, garantiu a presença do atacante no PSG. Durante o programa “Intrusos”, a modelo explicou a situação do jogador para Maite Peñoñori sob comando do técnico Christophe Galtier.

– Ele continua no clube por dois anos. Para liberar um jogador, você deve pagar muito dinheiro e essa não é a situação. São coisas que acontecem (sobre a perda de espaço de Icardi) quando você muda de técnico e o novo toma outras decisões.

Em entrevista coletiva na última quinta-feira, Galtier deixou claro que o atacante argentino não está nos planos do Paris Saint-Germain. Além da chegada de Ekitike, o clube francês busca a contratação de mais um atacante.

Apesar das declarações, Icardi possui contrato com o PSG até 2024 e a janela de transferências está próxima de se encerramento. Portanto, é possível que o atleta tenha poucos minutos em campo na temporada caso não encontre uma saída.

