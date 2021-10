Wanda deixa de seguir Icardi e aponta suposta traição: ‘Outra família que você arruinou por uma v…’ No Instagram, a modelo argentina apagou fotos com o jogador do PSG

O relacionamento entre Mauro Icardi e Wanda Nara pode ter chegado ao fim. Neste sábado, a modelo argentina publicou uma mensagem enigmática nos stories do Instagram, deixou de seguir o jogador do PSG e apagou fotos com o atacante.

Hoje, Wanda, que é representante do atleta, havia publicado fotos das filhas do casal, Francesca e Isabella, na vitória do PSG sobre o Angers, ontem, no Parque dos Príncipes. Mauro Icardi foi titular na partida. Em seguida, a argentina postou a seguinte mensagem: ‘Outra família que você arruinou por uma v…’.

A possível separação do casal teve destaque no Twitter. Embora Icardi e Wanda não tenham se pronunciado ainda sobre o caso, a influenciadora e jornalista argentina Chismes de Ker publicou nas redes sociais uma suposta mensagem da modelo, em que ela confirma ter se separado: ‘Me separei’.

Wanda e Icardi estão juntos desde 2013. O envolvimento do casal é repleto de polêmicas, uma vez que Nara é ex-esposa de Maxi López, que era amigo íntimo do camisa 9 do PSG. Maxi e Wanda ficaram juntos por quase oito anos e tiveram três filhos. Os dois se separaram em 2013, após ela trocá-lo por Mauro Icardi. Desde então, Maxi e Wanda trocam farpas através das redes sociais, com o jogador declarando por diversas vezes enfrentar dificuldades para manter contato com seus filhos com a ex-mulher.

