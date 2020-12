Walter Torre, fundador do grupo WTorre, morre aos 64 anos

O engenheiro e empresário Walter Torre, fundador do grupo WTorre, morreu nesta sexta-feira,11, vítima de parada cardiorrespiratória. Ele tinha 64 anos, e ficou conhecido pelos projetos da construtora, presentes nas maiores cidades do País. Um dos mais emblemáticos é a Allianz Parque, a arena do Palmeiras, em São Paulo.

Walter Torre fundou a construtora em 1981, e viu o negócio se expandir nas décadas seguintes nos mercados de imóveis corporativos, residenciais e multiúso. Além do Allianz, também são projetos da WTorre o Centro Empresarial Senado, no Rio, e o WTorre Plaza, em São Paulo.

O empresário deixa a esposa, Silvia Torre, e três filhos, Paulo, Marina e Giuliana. Informações sobre o velório ainda não foram divulgadas.

