Walter Salles, Brad Pitt e George Clooney marcam presença no Festival de Veneza

A dupla sexagenária mais atraente de Hollywood, Brad Pitt e George Clooney, chega ao Festival de Cinema de Veneza neste domingo (1º) pronta para uivar em seu novo filme “Wolfs”, enquanto o diretor brasileiro Walter Salles apresenta seu drama “Ainda Estou Aqui”, ambientado nos anos da ditadura militar, com Fernanda Montenegro.

A veterana atriz interpreta o papel da esposa do deputado de esquerda Rubens Paiva, preso pelos militares em 1971. Sua luta política foi registrada pelo filho, Marcelo Rubens Paiva, em um livro de memórias que serviu de inspiração para Walter Salles.

Salles é um dos diretores brasileiros que construiu carreira dentro e fora de seu país. Seu grande sucesso foi “Central de Brasil” (1988), vencedor do Urso de Ouro e de Prata na Berlinale.

Suas incursões fora do Brasil incluem “Na Estrada” (2012), adaptação do romance de Jack Kerouac, e “Diários de Motocicleta” (2004) sobre o mito de Che Guevara, interpretado por Gael García Bernal.

Destaca-se também na competição um filme de 3h25 (além de um intervalo de audiência de 15 minutos), “The Brutalist”, que tem direção do diretor e ator Brady Corbet.

O filme, rodado em 70 mm, narra a chegada aos Estados Unidos após a Segunda Guerra Mundial de um arquiteto judeu de origem húngara, interpretado por Adrien Body, e suas dificuldades para seguir caminho, enquanto sua família espera na Europa para se juntar a ele.

O festival chega quase à metade com 21 filmes concorrendo ao Leão de Ouro, seleção que alterna produções com grandes estrelas (o thriller erótico “Babygirl” estrelado por Nicole Kidman ou “Maria” com Angelina Jolie), experimentos cinematográficos (“El Jockey “, do argentino Luis Ortega) e filmes europeus de tom social (o filme francês “Leurs enfants après eux”).

Resta ainda Pedro Almodóvar com seu primeiro longa-metragem em inglês e a aguardada segunda parte de “Coringa”, com Joaquin Phoenix e Lady Gaga.

Para a sua incursão no cinema americano, Almodóvar decidiu recorrer a duas mulheres e grandes estrelas, Julianne Moore e Tilda Swinton, que já colaboraram com ele em “A Voz Humana”, média-metragem em inglês baseado na obra de Jean Cocteau.

Apresenta o seu filme na segunda-feira, em competição.

– Gargalhadas e emoção –

Pitt e Clooney são amigos com tendência a rir de si mesmos, sem nunca deixar de lado seu estilo elegante e “cool”. Quando eles se reúnem, geralmente é para provocar risos e emoção ao mesmo tempo.

“Wolfs”, fora de competição e produzido pela Apple TV, é dirigido por Jon Watts, que assinou três “Homem-Aranha”. O filme conta as aventuras de dois personagens que devem limpar a cena de um crime. Juntos eles descobrem que “nada sai como planejado”, segundo as notas de produção do filme.

