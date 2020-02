Walter pede paciência com Tiago Nunes no Corinthians: ‘Estamos no caminho certo’

O Corinthians foi eliminado muito precocemente da Copa Libertadores e sua campanha no Campeonato Paulista é fraca, por isso Tiago Nunes tem sido questionado, embora tenha menos de dois meses de trabalho no clube. Nesta terça-feira, o treinador alvinegro ganhou o apoio público do goleiro Walter, que vai jogar contra o Santo André, nesta quarta-feira, porque Cássio está suspenso.

Walter defendeu o trabalho do chefe lembrando que há uma mudança de estilo de jogo em curso no clube. Segundo ele, a equipe alvinegra já dá sinais de que é mais ofensiva do que era no ano passado, mas é preciso mais tempo para que esse “novo Corinthians” seja um produto acabado.

“Não há paciência para ninguém no futebol, nós temos de ganhar. É um trabalho diferente dos últimos anos e o Tiago Nunes tem todo nosso aval. As partidas contra Santos e Guaraní foram partidas lá em cima, com toque de bola, finalização, triangulação, infiltração…”, disse Walter. Ele deixou claro que gosta muito mais do estilo implantado por Tiago Nunes no time. “Antes nós passávamos nervoso. Eu passava nervoso no banco. O Corinthians só chutava uma, duas vezes (por jogo). Ainda não está natural, mas as coisas estão caminhando. Espero que o resultado venha para amenizar essa crise.”

Na opinião do goleiro, o Corinthians teve a infelicidade de ter sido obrigado a disputar jogos decisivos pela Libertadores no começo da temporada, com o trabalho de Tiago Nunes ainda no começo. Ele reafirmou sua confiança no treinador e disse que o Corinthians vai ganhar muito se tiver paciência com ele.

“O Tiago é um baita treinador, foi campeão (no Athletico-PR), vem com experiência para passar por cima disso e nos trazer coisas novas. O resultado final não está vindo, mas vamos fazer tudo para mudar. Estamos no caminho certo. Estamos buscando o ideal que o Tiago Nunes pede, é um cara maravilhoso de treinador. Vamos buscar coisa boa.”

A derrota para o Água Santa, no último sábado, deixou o humor da torcida corintiana ainda pior, por isso Walter sabe que é fundamental vencer o Santo André na Arena Corinthians. A vitória levará o time à liderança do Grupo D do Campeonato Paulista, mas isso é o menos importante no momento – a prioridade é acalmar os ânimos.

“Infelizmente, estamos precisando dos resultados finais. Posse de bola, finalização, tudo isso tem sido proveitoso, mas com o resultado não vindo, acaba sendo pior para nós”, comentou Walter. “Estamos em busca do equilíbrio, tomamos gol bobo, lance que parece que não vai sair nada. A culpa é de todos. Diretoria, jogadores e comissão. A torcida tem todo direito de protestar. Espero que seja para nos ajudar, para vir conosco, como sempre foi.”