Walter mostra barriga em vídeo e faz desabafo: ‘Preciso emagrecer um pouquinho’

O atacante Walter, do Athletico Paranaense, postou um vídeo nas redes sociais e reconheceu que precisa perder mais uns quilinhos, apesar de aparentar estar bem mais magro do que em outros tempos.

– Falar pra vocês, viu? Preciso emagrecer mais um pouquinho, cara. Meu peso é muito louco, véi, mas vai dar certo, se Deus quiser – desabafou.

Walter, que chegou a pesar 103kg em 2014, perdeu mais de 20kg desde que chegou ao Furacão, em maio deste ano. Ele defendeu o clube paranaense em 13 partidas, sendo três como titular e 10 vindo do banco de reservas.

Apesar de achar que está acima do peso, Walter conta com apoio da diretoria do Furacão, que reconheceu o empenho do atleta desde o retorno ao clube. Em junho, o jogador agradeceu a confiança dos dirigentes, principalmente de Mario Celso Petraglia.

– Muito feliz porque amanhã (sexta-feira) faz um mês que eu cheguei aqui. Um mês que mudou minha vida totalmente. Estou aqui para agradecer o Athletico Paranaense e as pessoas que trabalham lá e que estão me ajudando, que estão todo dia comigo, de manhã e de tarde. Agradecer mais uma vez ao presidente (Mario Celso Petraglia) por mais uma chance. Muito obrigado mesmo – afirmou.

Walter mostra barriga e se acha ‘gordinho’ (Foto: Reprodução/Instagram)

