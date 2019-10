Walter Franco, cantor e compositor, morre aos 74 anos

O cantor e compositor Walter Franco, de 74 anos, morreu nesta madrugada em São Paulo. A informação foi divulgada no perfil oficial do cantor no Facebook. De acordo com informações do UOL, obtidas pelo filho do cantor, Diogo, Franco sofreu um AVC no início do mês e estava passando por um tratamento paliativo.

“Ele teve um AVC hemorrágico numa área do cérebro sensível há 15 dias. Foi constatado como irreversível. Diante do acontecido, não tomou consciência, seguiu como se tivesse dormindo, com tratamento paliativo. Hoje por volta das 0h, 0h15, respiração ficou mais fraca e ele se foi tranquilamente”, disse Diogo ao UOL.

Walter Franco se destacou no mundo da música pela composição de diversas canções, como “Vela aberta”, “Cabeça”, “Serra do luar”, “Feito gente”, “Canalha”, “Coração tranquilo”, entre outras.