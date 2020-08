Walter é relacionado e deve fazer a sua primeira partida pelo Furacão Depois de muito trabalho para entrar em forma, o centroavante começa o jogo no banco de reservas

Contratado durante a pausa do futebol, o atacante Walter é a novidade do Athletico, diante do Fluminense. Liberado para jogar, o atleta foi relacionado pela comissão técnica e tem tudo para fazer a sua reestréia com a camisa do Furacão.

Apesar da chance de Walter se relacionado, o atleta não vai começar a partida entre os titulares. A tendência é que o time que iniciou o jogo contra o Palmeiras seja mantido.

Veja o provável Athletico: Santos; Jonathan (Khellven), Lucas Halter, Felipe Aguilar e Abner; Wellington, Richard e Léo Cittadini; Geuvânio, Vitinho e Carlos Eduardo (Pedrinho).

Situação na Tabela

Em quatro rodadas disputadas, o Athletico está na 6ª posição, com seis pontos. Nas duas últimas rodadas, o Furacão foi superado por Santos e Palmeiras.

