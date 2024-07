Walter Casagrande fala sobre dependência química: ‘Uso minha história para tentar salvar alguém’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 03/07/2024 - 14:42 Para compartilhar:

O ex-jogador de futebol Walter Casagrande, 61 anos, falou abertamente sobre sofrer com a dependência química e contou ter se tornado inspiração para pessoas que enfrentam o problema. Ele já lançou três livros através dos quais desabafa sobre as consequências provocadas pelo consumo de substâncias ilícitas.

O ex-atleta passou a atuar como comentarista após o fim da carreira esportiva. Compôs o time da Globo até 2022 e, agora, segue com suas análises futebolísticas no portal UOL e no jornal Folha de S. Paulo.

“Eu uso a minha história para tentar salvar alguém. Eu escrevi três livros para tentar salvar alguém. O documentário no Globoplay [sobre sua vida] é para tentar salvar alguém. Não é para eu aparecer, não é para falar de mim”, disse Walter Casagrande, entrevista para o podcast “Avisa Chegando”, apresentado por Sophia Abrahão e Mariana Molina no YouTube.

“Um certo cara passou e me disse: ‘Casão, muito obrigado por tudo o que você fez’. Muita gente fala isso porque é corintiano, né? Aí, eu agradeci. Ele virou pra mim e falou: ‘Cara, você salvou a minha vida’, e aí ele me contou a história dele: alcoólatra, já tentou um monte de coisa e não conseguia parar. Aí a mãe comprou o meu livro e deu pra ele, ele leu e conseguiu mudar a vida dele”, relatou o ex-jogador.

Ainda durante o bate-papo, Casagrande contou, também, como está sua vida atualmente:

“Hoje eu sou feliz! A minha felicidade interna eu só fui descobrir o que era quando estava internado e a minha psicóloga e o meu psiquiatra depois de várias análises me disseram que o meu instinto de liberdade era muito alto. Então para eu ser feliz, eu tinha que me sentir livre”, revelou.

