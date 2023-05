Walt Disney tem lucro de US$ 1,27 bilhão e atinge expectativas no 2º tri fiscal

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 10/05/2023 - 17:53 Compartilhe

A Walt Disney divulgou nesta quarta-feira, 10, que teve lucro líquido de US$ 1,27 bilhão no segundo trimestre fiscal de 2023, mais do que dobrando o ganho de US$ 470 milhões apurado em igual período do ano passado. No lucro diluído por ação, o resultado foi de US$ 0,93.

O valor ficou dentro da previsão de US$ 0,93 do FactSet.

Já a receita do gigante do entretenimento teve expansão anual de 13% entre janeiro e março, a US$ 21,815 bilhões.

O streaming Disney+ registrou uma queda de 4 milhões de assinantes com relação ao trimestre anterior, chegando a 157,8 milhões, mas a empresa teve redução nos prejuízos com o serviço devido a um aumento na receita com parte das assinaturas.

“Estamos satisfeitos com nossas realizações neste trimestre, incluindo o melhor desempenho financeiro de nosso negócio de streaming, que reflete as mudanças estratégicas que estamos fazendo em toda a empresa para realinhar a Disney para crescimento e sucesso sustentados”, disse Rober Iger, CEO da empresa.

Por volta das 17h40 (de Brasília), a ação da Walt Disney recuava 3,06% no after hours.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias