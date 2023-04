Walt Disney Company inicia nova rodada de cortes

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 25/04/2023 - 7:00 Compartilhe

A Walt Disney Company retomou nesta segunda, 24, o processo de cortes de funcionários iniciado em março, o que deve elevar o total de desligamentos para cerca de 4 mil pessoas no ano, informou a companhia. A rodada atual de demissões deve durar até a próxima quinta-feira.

Esta é a segunda de três rodadas de cortes, disse a Disney em comunicado. As medidas fazem parte de um esforço para cortar, ao todo, cerca de 7 mil empregos neste ano, de um total de 220 mil.







O CEO da empresa, Bob Iger, projeta economizar US$ 5,5 bilhões (R$ 27,8 bilhões) em custos anuais. A Walt Disney quer reduzir seu compromisso com o entretenimento em geral e priorizar franquias e marcas reconhecidas. A Disney Entertainment, que abriga os negócios de filmes e TV não relacionados a esportes da empresa, tem sido até agora o foco das reduções.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias