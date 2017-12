Walt Disney anuncia compra da Fox por US$ 52,4 bilhões

SÃO PAULO E ROMA, 14 DEZ (ANSA) – O grupo Walt Disney anunciou a compra da maior parte das ações da 21st Century Foz por US$ 52,4 bilhões nesta quinta-feira (14), desmembrando assim o “império midiático” de Rupert Murdoch.

De acordo com a nota da empresa, a transação “inclui a 21st Century Fox’s Films e os estúdios de televisão, canais de entretenimento a cabo e negócios internacionais de TV”.

“Propriedades populares de entretenimento, incluindo o “X-Men”, “Avatar”, “The Simpsons”, “FX Networks” e “National Geographic” vão se juntar ao portfólio Disney”, diz ainda o comunicado. O acordo inclui ainda 39% das ações da Fox sobre a Sky na Europa e a compra da Star, na Índia.

O atual CEO e presidente da The Walt Disney Company, Robert A.

Iger, permanecerá no caso até 2021.

“Com base no compromisso da Disney de entregar a máxima qualidade em títulos de entretenimento, a aquisição desses ativos complementares permitirá criar uma conteúdo com mais apelo, construir relações mais diretas com os consumidores por todo o globo e entregar uma experiência de entretenimento mais convincente para os consumidores quando e onde eles escolherem”, diz em nota a entidade.

Sob o acordo, os acionistas da 21st Century Fox vão receber 0,2745 de ações da Disney para cada participação que tenham da Fox, em valor que ainda está sujeito a ajustes sobre determinados passivos tributários.

O acordo põe fim a mais de meio século de expansão de Robert Murdoch, um dos homens mais ricos do mundo, e que tem 86 anos atualmente. A compra precisa ainda receber a autorização das autoridades norte-americanas. (ANSA)