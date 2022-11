Walmart tem receita melhor que o esperado no 3º tri e melhora previsões para 2023

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 15/11/2022 - 10:07 Compartilhe

A receita do Walmart no terceiro trimestre de 2022 foi de US$ 152,81 bilhões, o número representa alta de 8,7% contra os US$ 140,53 bilhões de um ano atrás e é maior do que o consenso esperado de US$ 147,67 bilhões. O prejuízo líquido atribuído à companhia foi de US$ 1,798 bilhão e reverteu lucro de US$ 3,1 bilhões no mesmo período de 2021. Já o lucro ajustado por ação foi de US$ 1,50, maior do que o consenso esperado de US$ 1,32, de analistas da FactSet.

“Tivemos um bom trimestre com forte receita e crescimento global liderado pelo Walmart e Sam’s Club EUA, juntamente com Flipkart e Walmex. Os EUA continuaram a ganhar participação de mercado em supermercados, ajudado pelo crescimento de nosso negócio de alimentos”, diz o CEO da companhia Doug McMillon.

A companhia ainda elevou a perspectiva de crescimento das vendas no ano fiscal de 2023 de 4,5% para 5,5%. Outra projeção melhorada foi a de lucro ajustado por ação. O Walmart mudou a perspectiva de declínio de 8% a 10% para um declínio de 6% a 7%.

Para o quarto trimestre de 2022, a expectativa da companhia para o aumento de vendas é de 3%, com efeito negativo de aproximadamente US$ 1,3 bilhão de flutuação de moedas. O lucro operacional deve cair 1% e o lucro por ação deve ter queda de 5%.

Às 9h56 (de Brasília), a ação da companhia no pré-mercado das bolsas de Nova York subia 6,53%.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias