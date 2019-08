Walmart tem lucro maior do que o esperado no 2º trimestre fiscal

O Walmart divulgou hoje que teve lucro líquido de US$ 3,61 bilhões em seu segundo trimestre fiscal (encerrado em 26 de julho), equivalente a US$ 1,26 por ação. No mesmo período do ano passado, a gigante varejista americana havia apurado prejuízo de US$ 861 milhões, ou US$ 0,29 por ação.

Com ajustes, o lucro por ação no segundo trimestre foi de US$ 1,27, acima da projeção de US$ 1,22 de analistas consultados pela FactSet.

Na mesma comparação, a receita do Walmart subiu para US$ 129,39 bilhões no segundo trimestre, de US$ 127,06 bilhões um ano antes, mas ficou abaixo do consenso da FactSet, de US$ 130,1 bilhões.

Nos negócios do pré-mercado em Nova York, a ação do Walmart reagiu em forte alta ao balanço, subindo cerca de 6,5% às 8h33 (de Brasília). Com informações da Dow Jones Newswires.