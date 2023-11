Walmart tem lucro de US$ 453 milhões no 3º tri, mas projeta guidance aquém das expectativas

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 16/11/2023 - 12:34 Para compartilhar:

O Walmart lucrou no terceiro trimestre, em meio ao crescimento das vendas, mas projetou guidance que frustrou expectativas do mercado, conforme balanço corporativo divulgado nesta quinta-feira, 16. Como resultado, o papel da empresa amargava queda de 6% na Bolsa de Nova York.

A varejista americana informou ter obtido lucro de US$ 453 milhões nos três meses encerrados em outubro, comparado com um prejuízo de US$ 1,798 bilhão em igual período do ano passado.

Assim, o ganho foi de US$ 1,53 por ação, bem próximo do consenso de analistas consultados pela FactSet, de US$ 1,52.

Já a receita somou US$ 160,8 bilhões no período, uma expansão de 5,2% em relação ao mesmo intervalo de 2022. Neste caso, a projeção era de US$ 159,65 bilhões.

A empresa também indicou orientação para um avanço entre 5% a 5,5% nas vendas líquidas no ano fiscal de 2024, com lucro ajustado entre US$ 6,40 e US$ 6,48 por ação. O mercado esperava ganho de US$ 6,50 por papel durante o ano.

Os números do Walmart inspiraram reação bem mais tépida de investidores quando comparada aos dados divulgados na véspera pela rival Target, que ampliou o lucro em 36% e saltou quase 18% em Nova York ontem.

Por volta das 12h17 (de Brasília), a ação do Walmart recuava 6,94% e da Target caía 0,48%.

*Com informações da Dow Jones Newswires

