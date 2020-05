Walmart surpreende em lucro e receita, com ‘efeito coronavírus’ ajudando vendas

O Walmart surpreendeu o mercado ao informar os resultados do primeiro trimestre de seu ano fiscal de 2021, na manhã desta terça-feira, 19. O lucro líquido da empresa foi de US$ 3,99 bilhÕes, ou US$ 1,18 por ação, enquanto analistas consultados pelo FactSet esperavam lucro líquido por ação menor, de US$ 1,12 em termos ajustados.

Em termos de receita, a empresa faturou US$ 134,62 bilhões, alta de 8,62% na comparação anual, superando a projeção do FactSet de US$ 1,3287.

De acordo com a varejista, as vendas foram afetadas positivamente pela pandemia de covid-19. “A demanda sem precedentes por produtos em várias categorias levou a fortes resultados”, informa o Walmart, que, por outro lado, diz que a pandemia impôs aumento de custos operacionais US$ 900 milhões.

Também considerando o novo coronavírus, o guidance da empresa foi suspenso. “A decisão reflete uma incerteza significativa em torno de variáveis externas importantes e de impacto potencial em nossos negócios e na economia global, como a duração e a intensidade da covid-19”, diz Brett Biggs, diretor-financeiro do Walmart.

Já as vendas do Sam’s Club, que integra o grupo, cresceram 12% no período, com alta de 40% nas compras via e-commerce. O Walmart, por outro lado, anunciou a descontinuidade da Jet.com, adquirida há quatro anos.

Às 08h23 de Brasília, a ação do Walmart subia 4,02% no pré-mercado de nova York.