Walmart supera expectativas e tem lucro de US$ 4,58 bilhões

O Walmart teve lucro líquido de US$ 4,58 bilhões em seu terceiro trimestre fiscal (encerrado em 31 de outubro), dez vezes maior do que o ganho de US$ 453 milhões apurado em igual período do ano passado, segundo balanço publicado nesta terça-feira, 19. Na mesma comparação, o lucro por ação da gigante varejista norte-americana saltou de US$ 0,06 para US$ 0,57.

Com ajustes, o ganho por ação foi de US$ 0,58, superando as expectativas de analistas consultados pela FactSet, de US$ 0,53.

Já a receita total do Walmart teve expansão anual de 5,5% no trimestre, a US$ 169,6 bilhões, igualmente acima do consenso da FactSet, de US$ 167,6 bilhões.

Para o ano fiscal de 2024, o Walmart elevou a projeção de lucro ajustado por ação para uma faixa de US$ 2,42 a US$ 2,47. A estimativa anterior era de US$ 2,35 a US$ 2,43. O guidance para o avanço das vendas líquidas também foi revisado para cima, para 4,8% a 5,1%. Antes, era de 3,75% a 4,75%.

Às 9h19 (de Brasília), a ação do Walmart saltava 4,3% nos negócios do pré-mercado em Nova York.