Walmart supera expectativas de lucro e receita; no pré-mercado, ação sobe mais de 2%

O Walmart teve lucro líquido de US$ 5,49 bilhões em seu quarto trimestre fiscal (encerrado em 31 de janeiro), 12,4% menor do que o ganho de US$ 6,28 bilhões apurado em igual período do ano passado, segundo balanço publicado nesta terça-feira (20). Na mesma comparação, o lucro por ação da gigante varejista norte-americana caiu de US$ 2,32 para US$ 2,04. No entanto, o ganho por ação com ajustes, de US$ 1,80, superou as expectativas de analistas consultados pela FactSet, de US$ 1,64.

Já a receita do Walmart teve expansão anual de 5,7% no trimestre, a US$ 173,4 bilhões, igualmente acima do consenso da FactSet, de US$ 170,85 bilhões.

O Walmart anunciou também que fechou acordo para a compra da fabricante de televisores Vizio, por US$ 11,50 por ação, ou US$ 2,3 bilhões. Às 9h25 (de Brasília), a ação do Walmart subia 2,1% nos negócios do pré-mercado em Nova York.

