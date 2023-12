Walmart se torna a mais recente empresa a retirar publicidade do X de Elon Musk

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 04/12/2023 - 6:15 Para compartilhar:

O Walmart disse na sexta-feira (1) que não está anunciando na plataforma de mídia social X, uma das últimas grandes empresas a divulgar que abandonou o site de propriedade de Elon Musk.

“Não estamos anunciando no X porque encontramos outras plataformas para alcançar melhor nossos clientes”, disse um porta-voz do Walmart. X, anteriormente conhecido como Twitter, não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

A plataforma tem lutado para reter anunciantes desde que Musk adquiriu a empresa em outubro de 2022, e enfrentou um novo êxodo nas últimas semanas devido à crescente preocupação com o conteúdo antissemita.

No início deste mês, Musk concordou com um usuário X que alegou falsamente que membros da comunidade judaica estavam alimentando o ódio contra os brancos, dizendo que o usuário estava falando “a verdade”.

O usuário também fez referência à teoria da conspiração da “Grande Substituição”, que afirma que o povo judeu e os esquerdistas estão planejando a substituição étnica e cultural das populações brancas por imigrantes não-brancos, o que levará a um “genocídio branco”.

Musk pediu desculpas por sua postagem durante uma entrevista em um evento DealBook do New York Times na quarta-feira, mas lançou palavrões contra os anunciantes que suspenderam seus anúncios, acusando-os de “chantagem”.

Um executivo de uma importante agência de compra de publicidade, que não quis ser identificado, disse que os representantes de vendas de anúncios X pareciam frustrados após a explosão de Musk contra as marcas e não tinham muito a dizer nas conversas.

Grandes marcas, incluindo Apple, Walt Disney e Warner Bros Discovery, também suspenderam seus anúncios no X no mês passado, após um relatório do grupo de vigilância liberal Media Matters, que disse que anúncios apareceram ao lado de postagens anti-semitas.

