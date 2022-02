Walmart registra lucro acima das estimativas e anuncia fortes projeções

Por Arriana McLymore e Siddharth Cavale

BENGALURU/NOVA YORK (Reuters) – O Walmart superou as expectativas de lucrono quarto trimestre de seu último ano fiscal, e divulgou estimativas acima do esperado pelo mercado, com demanda constante do consumidor nas lojas, apesar dos problemas na cadeia de suprimentos e da inflação elevada.

A empresa estimou um crescimento do lucro por ação ajustado para o ano fiscal de 2023 de 5% a 6%, enquanto os analistas esperavam um aumento de 4,4%, segundo dados da Refinitiv. Além disso, o Walmart projeta uma expansão nas vendas comparáveis ​​nos Estados Unidos de mais de 3%, também acima das expectativas.

A receita líquida no quarto trimestre do Walmart mostrou um aumento surpreendente de 0,5%, para 152,87 bilhões de dólares, enquanto a estimativa média dos analistas apontava para uma queda.

O lucro ajustado por ação ficou em 1,53 dólares no período, acima da projeção do mercado de 1,50 dólares, de acordo com dados da Refinitiv.

As vendas na lojas nos EUA abertas há pelo menos um ano aumentaram 5,6%, excluindo combustível, em linha com as estimativas de analistas.

No entanto, o crescimento das vendas online nos EUA foi de apenas 1%, em comparação com um aumento de 69% no ano anterior e de 8% no trimestre anterior. Analistas do Tesley Advisory Group esperavam uma expansão trimestral de 10%.

O presidente-executivo do Walmart, Doug McMillon, disse que planeja adicionar mais 40.000 vendedores no marketplace da empresa este ano e expandir as capacidades de coleta e entrega em 35%.

As ações do Walmart subiam cerca de 2,4% no início de tarde. (horário de Brasília)

(((Reportagem de Uday Sampath e Siddharth Cavale, em Bengaluru; Arriana McLymore, em Nova York))

