Walmart demite centenas de funcionários, de acordo com fontes

O Walmart está cortando centenas de cargos corporativos em um esforço de reestruturação, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto, uma semana depois que a gigante do varejo alertou sobre a queda dos lucros.

A varejista começou a notificar funcionários em Bentonville, Arkansas, sede e outros escritórios corporativos sobre a reestruturação, que afeta vários departamentos, incluindo equipes de merchandising, tecnologia global e imobiliária, disseram as pessoas. Cerca de 200 empregos no total estão sendo cortados, disse uma dessas pessoas.

Uma porta-voz do Walmart confirmou que havia funções sendo eliminadas à medida que a empresa atualizava sua estrutura, mas disse que a empresa também estava investindo em outras áreas e criando algumas novas funções.

Na semana passada, o Walmart alertou que seu lucro cairia no atual trimestre e ano fiscal porque estava tendo que remarcar roupas e outras mercadorias que se acumulavam em suas lojas. A varejista disse que os preços mais altos de alimentos e combustíveis estão fazendo com que os compradores dos EUA recuem em outras categorias que são mais lucrativas para ela.

