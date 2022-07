Waller apoia alta de juros de 0,75 p.p. pelo Fed em julho, mas poderia defender ajuste maior

(Reuters) – O diretor do Federal Reserve Christopher Waller disse nesta quinta-feira que apoia outro aumento de 0,75 ponto percentual nos juros na próxima reunião do banco central norte-americano, no final deste mês, mas se inclinaria a favor de um ajuste ainda maior caso dados mostrem que a demanda não está desacelerando rápido o suficiente para esfriar a inflação.

O Fed “está, e deve estar, totalmente focado em reduzir a inflação em direção à nossa meta de 2%”, disse Waller em comentários preparados para discurso na Cúpula Econômica de Rocky Mountain.

Depois que um relatório do Departamento do Trabalho dos EUA de quarta-feira mostrou que os preços ao consumidor norte-americano dispararam 9,1% em junho, operadores passaram a precificar uma alta de 1 ponto percentual na reunião do Fed em julho.

(Por Ann Saphir)