Wallas Arrais grava clipe com cavalo e fãs dizem que o animal está machucado

Wallas Arrais gravou um clipe com um lindo cavalo. O trabalho será lançado em breve em todas as plataformas digitais. Mas, ao postar no Instagram a imagem montando o animal, internautas começaram a questionar se o cavalo não estaria machucado (onde está assinalado em vermelho na foto). Procurado, Wallas negou que o animal estivesse ferido e mandou um vídeo comprovando o que diz. “Jamais usaria um cavalo doente”, disse.

Veja as imagens: