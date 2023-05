Parceria Lance & IstoÉi Parceria Lance & IstoÉ - https://istoe.com.br/autor/parceria-lance-istoe/ 07/05/2023 - 10:37 Compartilhe

O oposto Wallace, do Cruzeiro, foi punido por mais cinco anos pelo Conselho Ético do Comitê Olímpico do Brasil (CECOB). A decisão impede o jogador de atuar durante este período. Em entrevista ao “Esporte Espetacular”, exibida neste domingo na “TV Globo”, o atleta falou que a manutenção do afastamento pode representar o fim da sua carreira.

– Cinco anos é muita coisa. Hoje eu tenho 35 anos, faço 36 neste ano. Se concretizar isso aí, teoricamente, acabou para mim – lamentou.

Inicialmente, o atleta foi punido por 90 dias por fazer uma postagem nas redes sociais incitando violência contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. No entanto, Wallace foi escalado para disputar a final da Superliga de Vôlei Masculino, vencida pelo Cruzeiro na última quarta-feira, desrespeitando a decisão do CECOB. Ao “Esporte Espetacular”, o jogador contou que se sente arrependido pela publicação que gerou essa suspensão.

– Obviamente, eu me arrependo. Você não tem noção do que é passar todo esse tempo fora das quadras. Me arrependo por ter repostado, era uma coisa que eu poderia ter evitado – falou.

Apesar de o CECOB ter mantido a punição à Wallace, uma liminar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) autorizava o atleta a disputar a final da Superliga. Depois de o oposto atuar na partida, o Conselho de Ética decidiu não apenas ampliar a suspensão ao atleta, mas também cortar fundos da Confederação Brasileira de Vôlei (CBV). Em entrevista ao “Esporte Espetacular”, o diretor da CBV, Jorge Bichara, alegou que o CECOB não é superior hierarquicamente ao STJD e, por isso, a entidade se apoiou na decisão do Tribunal de Justiça.

