Wall Street toma fôlego e faz pausa em tendência de alta

A Bolsa de Nova York fechou em baixa, nesta quinta-feira (12), após a divulgação de um elevado índice de inflação no atacado nos Estados Unidos e a queda de algumas grandes empresas de tecnologia.

O Dow Jones caiu 0,53%, o tecnológico Nasdaq recuou 0,66% e o índice amplo S&P 500 perdeu 0,54%.

A bolsa foi surpreendida nesta quinta por preços no atacado, medidos pelo índice de preços ao produtor (PPI), mais altos do que o esperado. É seu nível mais alto em quase dois anos, sinalizando um novo aumento nos preços na maior economia do mundo.

Os preços no atacado subiram 3% em 12 meses até novembro, contra 2,6% em outubro, um dado revisado para cima.

O relatório publicado pelo Departamento de Comércio também apontou um aumento mensal de 0,4% em novembro em relação a outubro.

Foi um índice “um pouco mais alto do que o previsto”, resumiu Sam Burns, da Mill Street Research. Mas esse aumento não deve “mudar a intenção do Federal Reserve (Fed) de reduzir novamente suas taxas na próxima semana”, acrescentou.

A maioria dos analistas espera que o Fed reduza suas taxas em um quarto de ponto percentual na reunião de 17 e 18 de dezembro, segundo o CME Group.

“As ações subiram muito nos últimos tempos, então é compreensível que haja uma leve queda hoje”, disse Burns.

“O mercado registrou algumas realizações de lucro após uma grande sessão”, observou ele, um dia depois de o Nasdaq bater um novo recorde e ultrapassar pela primeira vez os 20.000 pontos.

Algumas grandes empresas de tecnologia perderam valor, segundo Patrick O’Hare, da Briefing.com. O gigante de semicondutores Nvidia fechou em queda (-1,41%), assim como Meta (-0,30%), Alphabet (-1,57%) e Amazon (-0,56%).

Já a Warner Bros Discovery foi um dos maiores destaques positivos do dia (+14,22%) após anunciar uma reestruturação.

