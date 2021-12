Wall Street termina em baixa após semana predominantemente negativa

Por Shreyashi Sanyal e Noel Randewich

(Reuters) – Wall Street fechou em queda nesta sexta-feira, com ações de grandes empresas de tecnologia arrastando os índices, enquanto investidores digeriam a decisão do Federal Reserve (Fed, banco central norte-americano) de encerrar mais rapidamente o programa de estímulo econômico instalado no início da pandemia e sinalizar aumentos de três pontos percentuais nas taxas de juros até o final de 2022 para combater o aumento da inflação.

Nvidia perdeu 2,1% e Alphabet caiu 1,9%, ambos pesando no S&P 500 e Nasdaq. O índice de crescimento do S&P 500 recuou 0,7% e o índice de valor teve queda 1,4%. Todos os 11 principais setores do S&P 500 perderam, com o financeiro liderando a queda, recuando 2,3%. Energia perdeu 2,2%.

“É um grande dia de vencimento de opções”, disse Joe Saluzzi, co-gerente de negociações da Themis Trading em Chatham, Nova Jersey. “E além disso você coloca um pouco da Ômicron e tem volatilidade, e acho que isso cria muita incerteza entre os investidores. Onde você vai se posicionar no final do ano?”

O Dow Jones caiu 1,48% para 35.365,44 pontos, enquanto o S&P 500 perdeu 1,03% para 4.620,64 pontos. O Nasdaq Composite recuou 0,07% para 15.169,68 pontos.

Na semana, o S&P 500 caiu 1,9%, o Dow perdeu 1,7% e o Nasdaq recuou 2,9%.

