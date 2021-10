Wall Street tem queda em meio a cautela por balanços

Por Caroline Valetkevitch

NOVA YORK (Reuters) – O mercado acionário dos Estados Unidos encerrou em queda a volátil sessão desta segunda-feira, em meio ao nervosismo de investidores com a aproximação da temporada de balanços do terceiro trimestre.

Problemas na cadeia de suprimentos e custos mais altos de energia e de outros bens e serviços têm alimentado preocupações com a divulgação dos resultados das empresas, que deve começar na quarta-feira com o balanço do JPMorgan Chase & Co.

Os índices reverteram os ganhos iniciais após o meio-dia e ampliaram as perdas pouco antes do fechamento. As ações do JPMorgan caíram 2,1%, ficando entre os maiores obstáculos ao S&P 500, junto com a Amazon, que caiu 1,3%. O índice S&P para o setor financeiro teve queda de 1%, enquanto o índice dos serviços de comunicações recuou 1,5%.

“O mercado está um pouco cauteloso ao entrar nesta temporada de resultados”, disse Tim Ghriskey, estrategista-chefe de investimentos do Inverness Counsel, em Nova York. “Os problemas da cadeia de suprimentos podem ter afetado os lucros de várias empresas e de alguns setores mais do que de outros.”

Ainda que a expectativa seja de mais um forte período de crescimento dos lucros com a chegada dos balanços, os resultados estão se tornando cruciais para investidores já preocupados com o impacto de disrupções de oferta e de pressões da inflação sobre as empresas dos EUA.

Isso poderia levar a mais volatilidade em Wall Street após um mês de setembro conturbado. Analistas esperam aumento de 29,6% no lucro das empresas do S&P 500 no terceiro trimestre na comparação anual, de acordo com dados da Refinitiv divulgados na sexta-feira.

O Dow Jones caiu 0,72%, para 34.496,06 pontos; o S&P 500 perdeu 0,69%, para 4.361,19 pontos, e o Nasdaq Composite caiu 0,64%, a 14.486,20 pontos.

