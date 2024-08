Wall Street tem forte queda por dados desanimadores do emprego nos EUA

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 02/08/2024 - 18:41 Para compartilhar:

As ações em Wall Street caíram nesta sexta-feira (2), após um relatório decepcionante sobre o emprego nos Estados Unidos, que gerou temores de recessão e ao mesmo tempo aumentou as probabilidades de que o Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA) reduza as taxas de juros.

O índice industrial Dow Jones cedeu 1,52%, fechando em 39.737,26 pontos; o tecnológico Nasdaq caiu 2,43%, finalizando em 16.776,16 unidades, e o S&P 500, principal referência dos acionistas, perdeu 1,84%, caindo para 5.346,56 pontos.

Os rendimentos dos títulos caíram, sugerindo que o Fed pode ter que cortar os juros mais drasticamente do que o previsto.

A economia dos EUA criou 114 mil empregos no mês passado, uma queda em relação ao mês anterior e menos do que o esperado, enquanto a taxa de desemprego subiu para 4,3%, o nível mais alto desde outubro de 2021.

O relatório aprofundou os temores de recessão após os dados medianos do setor manufatureiro na quinta-feira, com perdas nos últimos dois dias da semana que deixaram os três principais índices em baixa durante a semana.

“Historicamente, é muito difícil conseguir um pouso suave”, apontou Steve Sosnick, da empresa Interactive Brokers. “É fácil que um pouso suave te pegue de surpresa e se torne um pouso brusco. E isso é o que o mercado teme muito neste momento”, explicou.

Mas Art Hogan, da B. Riley Wealth, afirmou que é provável que o mercado esteja reagindo de forma exagerada a alguns pontos de dados fracos, destacando que a maioria dos resultados corporativos publicados nas últimas semanas foram sólidos.

Entre as empresas individuais, as ações da Intel caíram mais de 26% depois que a fabricante de chips norte-americana anunciou que cortaria mais de 15% de sua força de trabalho e reportou uma perda trimestral de US$ 1,6 bilhão (R$ 9,1 bilhões).

