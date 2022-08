Wall Street tem forte alta após dado de inflação aliviar temor com alta de juro

reuters 10/08/2022 - 17:13 Compartilhe

Por Herbert Lash e Bansari Mayur Kamdar

NOVA YORK(Reuters) – Wall Street fechou em alta de mais de 1% nesta quarta-feira, depois que dados mostraram que a inflação nos EUA desacelerou mais do que o esperado em julho, alimentando esperanças de que o Federal Reserve se torne menos agressivo no aumento das taxas de juros.

Uma queda acentuada no custo da gasolina ajudou o índice de preços ao consumidor dos EUA a ficar estável no mês passado, após avanço de 1,3% em junho. Em 12 meses, o IPC subiu 8,5%, menos do que o esperado, após um aumento de 9,1% em junho.

Segundo dados preliminares, o S&P 500 subiu 2,09%, para 4.208,76 pontos, enquanto o Nasdaq Composite avançou 2,85%, para 12.850,12 pontos, e o Dow Jones teve alta de 1,63%, a 33.307,34 pontos.